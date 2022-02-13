شعبة الخضروات توضح موعد انخفاض الأسعار بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات ستشهد انخفاضا تدريجيا مع بداية شهر مارس المقبل.

وأضاف النجيب أن الأسعار ستنخفض مع بداية اعتدال الطقس مما يؤدي لزيادة إنتاج المحصول ووفرة المعروض.

وذكر أنه خلال الأيام المقبلة ستنخفض الطماطم تدريجيا نتيجة زيادة المعروض بسبب بدء موسم حصاد الوجه القبلي.

وارتفعت أسعار كافة الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية، بسبب اضطراب وسوء حالة الطقس، ما تسبب في تلف بعض المحاصيل وتراجع المعروض بالأسواق لجميع الأصناف وبالتالي زيادة السعر، بحسب النجيب.

ويتراوح متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة بين 7 و8 جنيهات، ويصل سعر كيلو البطاطس إلى 7 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة إلى نحو 15 جنيها، ويصل سعر كيلو الخيار إلى 8 جنيهات.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 4.3% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر، وهو ما ساهم في تسجيل معدل التضخم الشهري 1% لإجمالي الجمهورية في يناير.