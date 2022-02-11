سعر الذهب يرتفع خلال تعاملات الأسبوع.. وزيادة عالمية للملاذ الآمن

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد سعر الذهب اليوم 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم 799 جنيها اليوم مقابل 795 جنيها الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 532 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 عند 685 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 عند 799 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 913 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6392 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ورغم تراجع الذهب الجمعة، لكنه ارتفع نحو 1.1% هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، إضافةً إلى تزايد الضغط على الفدرالي الأميركي للتحرك بحزم في مواجهة التضخم، بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدةوسجل سعر الذهب 1824.90 دولار للأونصة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب