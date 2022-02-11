أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

10:35 ص الجمعة 11 فبراير 2022
أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

أنواع وأسعار الأسماك في بورسعيد

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القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر المكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر البلطي واستقر كيلو الجمبري، اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 21 و24 جنيها، بينما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، 10 جينهات، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال الأسبوع بين 30 و60 جنيها، وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور سعر السمك اليوم

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