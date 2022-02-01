تفاصيل الاتفاق مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر (خاص)

كتبت – شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، تفاصيل المرحلة الأخيرة في اتفاق قريب بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية لصناعة السيارة الكهربائية في مصر.

وقال الوزير إن "الوزارة في المرحلة النهائية من التفاوض مع الشركة الصينية، ونتفاوض حاليا على المقابل المالي الذي ستحصل عليه"

ومن المقرر أن تحصل الشركة الصينية المصنعة على مقابل مالي ضمن اتفاق الشراكة سواء بنسبة معينة في الإيرادات أو غيرها، بحسب ما سيتم التوصل له في الاتفاق النهائي.

"توصلنا لأفضل عرض من الشركات التي فتحنا معها خط تفاوض، وباقي فقط بند المقابل المالي ونتوقع أن يتم إغلاق الاتفاق خلال أيام" بحسب الوزير.

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كانت الوزارة بدأت في ديسمبر الماضي، مفاوضات تمهيدية مع 3 شركات صينية اقترحها الاستشاري الألماني، لاختيار شركة بديلة لشركة دونج فينج الصينية.

وأضاف الوزير :" ناقشنا مع الشركة تفاصيل تسعير المكونات، وهو البند الأهم، لأنه مهما كانت تكلفة الإجراءات كالتراخيص والرسومات وغيرها ويتم تقسيمها على عدد السيارات المنتجة تكون بسيطة بالمقارنة بأسعار المكونات، تأكدنا أن ما نريد دفعه في المكونات حصلنا عليه".

وكان بند تسعير المكونات سببا رئيسيا في فشل مفاوضات الوزارة مع دونج فينج، خاصة مع ارتفاع أسعار المكونات والرقائق على خلفية أزمة سلاسل الإمدادات خلال العام الماضي.

وتستهدف الوزارة أن يتراوح سعر السيارة التجاري للمستهلك ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه، بعد تقديم دعم نقدي تتحمله وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتحفيز للشراء.

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وأوضح الوزير لمصراوي، أن إجمالي تكلفة المشروع برأس المال العامل حوالي 2 مليار جنيه، وهي قيمة لم تتغير في المفاوضات الجديدة.

وخلال لقاء مع الرئيس السيسي أمس، عرض الوزير موقف محطات شحن السيارة الكهربائية، تمهيدا لإنشاء الشركة والمضي قدما في التنفيذ، ضمن عدد من الملفات المتعلقة بأعمال الوزارة، وفقا للوزير.