ارتفاع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والبطاطس 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.25 و4.75 جنيه,، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.