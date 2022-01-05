تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 05 يناير 2022
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11981 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 11982 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين العرب.

البورصة البورصة المصرية مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا