ارتفاع البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.24% إلى مستوى 11902 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.24%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.1% إلى مستوى 11897 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.