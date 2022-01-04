ارتفاع البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
ارتفاع البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.24% إلى مستوى 11902 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.24%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.1% إلى مستوى 11897 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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