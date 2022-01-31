رئيس شعبة المطاحن: 300 جنيه زيادة في سعر الدقيق بعد ارتفاع أسعار القمح

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن 82 بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لمصراوي، إن أسعار الدقيق ارتفعت خلال الفترة الماضية بمتوسط يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن بالأسواق.

وبحسب بودي، يصل متوسط سعر طن القمح حاليا 7 آلاف جنيه مقابل 6700 و6800 جنيه قبل الزيادة.

وأرجع بودي، ارتفاع أسعار الدقيق نتيجة زيادة أسعار القمح عالميًا.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن أسعار القمح قفزت إلى أعلى مستوى لها في شهرين، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.

روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالي ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، بحسب الوكالة.

وبحسب هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، فإن مصر تستورد القمح بنسبة 95% من روسيا وأوكرانيا.

وكانت أسعار القمح ارتفعت خلال العام الماضي 40% مقارنة بعام 2020، بسبب الزيادة العالمية للقمح بالبورصات، وفقا لقول طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي.