ممثل صندوق النقد: مصر هي التي ستقرر شكل التعاون مع الصندوق مستقبلًا

11:24 ص الإثنين 31 يناير 2022
ممثل صندوق النقد: مصر هي التي ستقرر شكل التعاون مع الصندوق مستقبلًا

سعيد بخاش

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كتبت-منال المصري:

قال الدكتور سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن صندوق النقد الدولي منخرط بشكل وثيق مع السلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

وأضاف رداً على سؤال لمصراوي بشأن وجود محادثات بين مصر والصندوق للحصول على قرض جديد "ستقرر السلطات المصرية أي شكل من أشكال المشاركة مع الصندوق سيكون الأنسب بعد أن اكتمل برنامج الاستعداد الائتماني".

وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2016 مع إعلان مصر تحرير سعر الصرف لأول مرة للقضاء على الدولرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تبحث الحصول على قرض جديد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في تصريحات لقناة الشرق السعودية إنه "إذا كان هناك حاجة جديدة سنعلن عنها رسمياً.

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