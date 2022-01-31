ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:10 ص الإثنين 31 يناير 2022
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 11466 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.37% إلى مستوى 11457 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

البورصة مؤشرات البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة وأمطار على القاهرة وهذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا