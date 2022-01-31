ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 11466 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.37% إلى مستوى 11457 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.