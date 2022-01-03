ماذا تفعل إذا وجدت خط محمول مسجل باسمك ولا تستخدمه؟

كتب-علاء حجاج:

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديثًا جديدًا لتطبيق MY NTRA بمميزات مختلفة، منها معرفة خطوط المحمول المسجلة باسم المستخدم، وليس عددها كما كان في الإصدار الأول للتطبيق.

وقال الجهاز إن هذا التحديث يأتي نتاج لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين بعد إطلاق الإصدار الأول للتطبيق في الربع الأخير لعام 2021.

وعند تنزيل التطبيق يمكنك معرفة أعداد الأرقام المسجلة باسمك، وفي حالة وجدت خط محمول لا تستخدمه مسجل باسمك، ينصح مصدر بقطاع الاتصالات باتخاذ إجراءات سريعة لحفظ حقوقك القانونية.

وقال إن هذا يكون من خلال إما التواصل مع مستخدم الخط للتنازل عنه له، أو التوجه مباشرة لمشغل المحمول التابع له الخط لإيقاف الخدمة عنه أو استخراج شريحة جديدة للخط لإيقاف الخدمة عن المستخدم الآخر "غير الشرعي".

ويمكنك بخطوات بسيطة عبر تطبيق MY NTRA معرفة أرقام خطوط المحمول المسجلة باسمك من خلال الخطوات التالية:

-افتح التطبيق

-اضغط على أيقونة الأفراد

-اضغط على ايقونة خدماتي

-اختار أرقامي

-سيرسل التطبيق رسالة لرقم هاتفك المحمول المسجل للتأكد من بيانات المستخدم.

-ستظهر عدد الخطوط بكل شبكة محمول المسجلة باسمك.

-اضغط على أي أيقونة من أيقونات شركات المحمول التي بها خطوط باسمك لتظهر الأرقام المسجلة باسمك.

وذكر تنظيم الاتصالات أن إصدار 2022 من تطبيق MyNTRA يحتوي على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي.

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طريقة معرفة أرقام خطوط المحمول المسجلة باسمك عبر تطبيق MY NTRA