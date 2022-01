طريقة معرفة أرقام خطوط المحمول المسجلة باسمك عبر تطبيق MY NTRA

كتب-علاء حجاج:

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديث لتطبيق MY NTRA، ويحمل التحديث الجديد مميزات مختلفة سواء في الخدمات أو في طريقة عرض خدمات التطبيق.

يتيح التحديث الجديد الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق MY NTRA معرفة الأرقام المسجلة باسم المستخدم، وليس عددها كمان كان في الإصدار الأول للتطبيق.

وقال الجهاز إن هذا التحديث يأتي نتاج لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين بعد إطلاق الإصدار الأول للتطبيق في الربع الأخير لعام 2021.

خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمك على تطبيق MY NTRA

-افتح التطبيق

-اضغط على أيقونة الأفراد

-اضغط على ايقونة خدماتي

-اختار أرقامي

-سيرسل التطبيق رسالة لرقم هاتفك المحمول المسجل للتأكد من بيانات المستخدم

-ستظهر عدد الخطوط بكل شبكة محمول المسجلة باسمك

-اضغط على أي أيقونة من أيقونات شركات المحمول التي بها خطوط باسمك لتظهر الأرقام المسجلة باسمك.

وذكر تنظيم الاتصالات أن إصدار 2022 من تطبيق MyNTRA يحتوى على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي.

وأوضح أن هذه الخدمة يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري باستخدام الرقم القومي، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

كما أتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري، وفقا للبيان.

وطور الجهاز أيضًا خدمة خريطة الجودة للمشغلين لتيسر استخدامها وذلك من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة، بحسب الجهاز.

وأشار إلى أن الجهاز أضاف خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.

وأوضح أنه أضاف أيضا خدمة تطبيقات المشغلين والتي يمكن من خلالها التحميل المباشر لتطبيقات المحمول للمشغلين الأربعة بالسوق المصري (Ana Vodafone – My Orange – My Etisalat – My WE).

وتضمن إصدار 2022 من التطبيق كذلك عددًا من القوائم الإحصائية والمعلوماتية الجديدة مثل قائمة (الوعي السيبراني) والتي تتضمن معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وطرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات،

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.