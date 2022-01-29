شركة سبلينداب المصرية الناشئة تتلقى تمويلًا أوليًّا من مستثمرينن سعوديين

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة سبلينداب المصرية الناشئة، المتخصصة في إنشاء وتصميم تطبيقات الموبايل، عن نجاحها في أول جولة تمويل أوليّة من مستثمرين ملائكيين من المملكة العربية السعودية، دون الإفصاح عن قيمتها المالية، وذلك كبداية قوية لانتشار أعمال الشركة محليا وإقليميا.

وتأسست سبلينداب التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، في النصف الثاني لعام 2020، من خلال محمد خالد ومحمد شاهين.

وقال بيان من الشركة اليوم السبت إنها نجحت في مساعدة عملائها في 3 دول مختلفة في بناء تطبيقاتها، وتخطط الشركة للتوسع في تواجدها داخل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال محمد خالد، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة سبلينداب، إن الشركة تخطط لاستخدام أموال الاستثمار في عدة أوجه للإنفاق، أبرزها مواصلة تطوير المنتجات التي تقدمها، بجانب التوسع الجغرافي داخل مصر وخارجها، وكذلك دعم فريق العمل من أجل مواكبة النمو في حجم الطلب".

وتعمل شركة سبلينداب على توفير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم، عبر نموذج جديد لحلول SaaS مع خيارات بناء الـ UX الخاص بالتطبيقات وكذلك النشر على المتاجر الخاصة بأندرويد وiOS، كذلك يقوم محرك بالتكامل مع أكثر منصات التجارة الإلكترونية شيوعًا مثل Shopify وWoocommerce وWix وMagento وغيرها، دون مخاطر وخلال وقت قصير، استنادا إلى خطة أسعار تنافسية للغاية.

وأضافت أن عملاء الشركة يتمتعون بلوحة تحكم في تطبيقاتهم تتميز بالسهولة والمرونة، بحيث يمكنهم إجراء جميع التغييرات في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو برمجية وبدون كود (بتقنية السحب والإفلات)، بحيث يتم تنفيذ التطبيق وتصميمه بالكامل خلال زمن قياسي لا يتجاوز 48 ساعة فقط.

وفي الوقت الحالي يقوم فريق سبلينداب بالتركيز على بناء تطبيقات التجارة الإلكترونية، بالإضافة لإنشاء أنواع أخرى من التطبيقات، وذلك نظرًا للنمو المتواصل للتجارة الالكترونية خاصة بعد جائحة كورونا، فضلا عن أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد ثاني أسرع الأسواق نموًا في سوق التجارة الإلكترونية في العالم.