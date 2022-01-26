كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 537 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 691 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 806 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 921 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6448 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إلى نحو 1846 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.07%، في الساعة 4:12 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب