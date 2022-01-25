ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11620 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.34% إلى مستوى 11616 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة تداول الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

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