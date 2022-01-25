ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11620 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.34% إلى مستوى 11616 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.
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