وزير المالية:الدولة تهتم بالتعليم والبحث العلمى ورعاية الكوادر الشابة

11:53 ص الجمعة 21 يناير 2022
وزير المالية:الدولة تهتم بالتعليم والبحث العلمى ورعاية الكوادر الشابة

تكريم وزير المالية

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كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تُولى التعليم والبحث العلمى أهمية كبرى وتسعى إلى رعاية الكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم لبناء جيل يستطيع الإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم المجتمع، بما ينجح فى تحصيله من المعارف، على نحو يساعد فى توطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة، ويُسهم فى إثراء المشهد الوطنى بإبداعات وابتكارات ترتكز على العلم والمعرفة.

وكرَّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الوزير، تقديرًا لإسهاماته العلمية، ولجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.
ووفقا للبيان، أكد الوزير، فخره واعتزازه بهذا التكريم وسعادته الغامرة والشرف الكبير الذى ناله بالوجود بين أساتذته وزملائه بمجلس الكلية، فى لحظة تاريخية يفخر بها، وقال: «تقدير أساتذتى وزملائي فوق راسى».
قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة، إننا نفخر ونعتز بما حققه الدكتور محمد معيط وزير المالية من إنجازات غير مسبوقة، على نحو ساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، ودفع بعض الدول إلى إعلان الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق العديد من الأنظمة المالية والضريبية المتطورة مثل «الفاتورة الإلكترونية».
أشار إلى حرص مجلس الكلية على الاحتفاء بخريجى الكلية وأساتذتها المتميزين الذين استطاعوا أن يخطفوا الأنظار بكفاءتهم فى أداء واجباتهم الوطنية من خلال مواقعهم القيادية رفيعة المستوى، على نحو يجعلنا جميعًا نفخر بانتمائهم إلى الكلية، ويكون دافعًا لطلابها بالاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلوم والمعارف والسعي الجاد لخدمة وطنه.
وزير المالية كلية التجارة كورونا البحث العلمي

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