وزير المالية:الدولة تهتم بالتعليم والبحث العلمى ورعاية الكوادر الشابة

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تُولى التعليم والبحث العلمى أهمية كبرى وتسعى إلى رعاية الكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم لبناء جيل يستطيع الإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم المجتمع، بما ينجح فى تحصيله من المعارف، على نحو يساعد فى توطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة، ويُسهم فى إثراء المشهد الوطنى بإبداعات وابتكارات ترتكز على العلم والمعرفة.

وكرَّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الوزير، تقديرًا لإسهاماته العلمية، ولجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، أكد الوزير، فخره واعتزازه بهذا التكريم وسعادته الغامرة والشرف الكبير الذى ناله بالوجود بين أساتذته وزملائه بمجلس الكلية، فى لحظة تاريخية يفخر بها، وقال: «تقدير أساتذتى وزملائي فوق راسى».