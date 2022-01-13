ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذباً بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 532 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 684 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 798 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 912 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب عند 6384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسجل نحو 1823 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.17%، في الساعة التاسعة 3:55 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد ارتفاعه خلال الجلسة الماضية.

وبحسب وكالة رويترز، بقيت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد تراجع الدولار والعوائد، بعد أن عززت بيانات التضخم بما يتماشى مع التوقعات الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (أسعار الذهب).