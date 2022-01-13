صعود سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 531 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسجل نحو 1825 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.06%، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد ارتفاعه خلال الجلسة الماضية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (أسعار الذهب).