وزير الاتصالات: ننفذ مشروعا لتحويل الجامعات المصرية إلى رقمية

كتب- علاء حجاج:

شارك عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، فى مائدة مستديرة تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد جائحة كورونا" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال وزير الاتصالات، إن نجاح أي مشروع معلوماتي مرتبط بتأثيره على التنمية وفي خدمته للإنسانية.

وأشار طلعت، إلى وجود عدد لا نهائي من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية في سبيل تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات من التطور والنمو، وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلسلة الكتل، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي.

وأوضح أن نجاح أي دولة ناشئة في تحقيق نهضة رقمية يأتي على مدى قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن هناك نماذج للاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها هدف القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن التعليم هو مفتاح النهضة وأي حركة تنموية للمجتمع.

وأضاف أن من ضمن أهداف التنمية المستدامة هو التعليم الجيد، والتكنولوجيا توفر فرص واسعة للتعلم عن بعد، وهو الأمر الذى ظهر جليا بعد جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة ل 2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس، ويتم تنفيذ مشروع لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية المعلوماتية بها، لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت ميزانية بناء القدرات الرقمية بالوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكفاءات الرقمية لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.1 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي 2021-2022 في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر أن الشباب الذى شارك في مبادرات بناء القدرات الرقمية ومنها مستقبلنا رقمى التي استهدفت تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهر، و اجتذبت 12 ألف منهم للعمل كمهنيين مستقلين فى السوق المحلي والعالمي ساهمت في قيام الشباب بتصدير خدمات رقمية بقيمة 130 مليون دولار.

وردا على سؤال حول الشراكات المصرية الاستراتيجية لتعزيز تكامل التحول الرقمى من خلال العلاقات الدولية لتعزيز نهضة مصر الرقمية، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتم التعاون على مسارين، الأول يستهدف الاستفادة من الدول المتقدمة تكنولوجيا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والمسار الثاني يستهدف نقل التجربة المصرية وتبادل الخبرات، موضحا أنه يتم التعاون مع 52 دولة، فضلا عن التعاون مع 29 منظمة حول العالم.

وأكد أن مصر ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق "هارب"Harp حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الإفريقية سواء الساحلية أو الداخلية.

وأشار طلعت إلى أن مصر تقود مجموعة فى أفريقيا عن أخلاقيات الانترنت، مؤكدا أهمية وجود منظومة أخلاقية تحمي مستخدم الإنترنت من خلال الحفاظ على سرية بياناتة وحمايتة من التعرض للتنمر أو التحرش.

وتحدث الوزير عن مايتافيرس، أكد أن وجود وسيلة لتعليم أكثر فعال من خلال هذه الوسيلة فهو جيد لكن يجب إلا ننفصل عن الواقع.

وأشار إلى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الألعاب الرقمية حيث نجحت الوزارة في تدريب 10 آلاف شاب في مجال الألعاب الرقمية خلال 3 سنوات، وتم إنشاء 100 شركة مصرية وافريقية في مجال الألعاب الرقمية.

وتحدث في الجلسة كل من فيليب وانج نائب الرئيس التنفيذى لشركة هواوي في شمال إفريقيا، ودينا أيمن مدير برنامج هندسة البرمجيات في شركة مايكروسوفت فى أمريكا، والدكتور معتز عطا الله رئيس قسم معالجة المواد المتقدمة في كلية الفلزات والمواد بجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، وكيفن فراي الرئيس التنفيذي لشركة UN Global Generation Unlimited بكندا، وموجان اصغري مؤسسة شركة Thousand Eyes on Me بفرنسا، وعائشة خانا، الرئيس التنفيذي لشركة Addo for Artificial Intelligence ) في سنغافورة، وأناهيتا مقدم مؤسسة Neural Being فى إيران، وبريان بوسير الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأفريقية والمؤسس HydroIQ (Hydro Logistics Africa) بكينيا.