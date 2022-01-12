وزير قطاع الأعمال: اجتمعنا مع 3 شركات صينية للتفاوض بشأن السيارة الكهربائية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة اجتمعت بثلاث شركات صينية منتجة للسيارة الكهربائية، لبحث التعاون مع شركة النصر للسيارات بشكل أولي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التفاوض مع الشركات الثلاث، تميهدًا لاختيار شريك للنصر للسيارات، لتصنيع سيارة كهربائية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في تصريحات أمس خلال منتدى شباب العالم، إن مصر ستنتهي من تجميع أول سيارة كهربائية محليا العام المقبل.

وقال السيسي:"طرحنا قبل 5 سنوات شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج السيارة الكهربائية في مصر.. اعتبارا من 2023 سيكون تم إنتاج أول سيارة كهربائية تم إنتاجها.. ونعرف أنها سيارة تحتاج بنية أساسية ضخمة ونتحرك كدولة في هذا المجال..".

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، تستهدف تصنيع سيارة كهربائية بحلول أغسطس 2022، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، لكن هذا الاتفاق تعثر لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تسعير المكونات، وفقا لما قاله الوزير سابقا.

لكن الوزير، أكد أن إمكانية التصنيع في الوقت المستهدف لا تزال قائمة، حيث تعمل الشركة على تطوير بنيتها التحتية في المصنع، كما تبحث عن شريك بديل للتصنيع.

ومنتصف الشهر الماضي، بدأت الوزارة مباحثاتها المبدئية مع 3 شركات صينية، لاختيار شركة بديلة لشركة دونج فينج.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه تم التواصل مع 3 شركات من الشركات المقترحة من الاستشاري الألماني، وسيتم الاجتماع معها بالتتابع لبحث إمكانية التعاون مع شركة النصر للسيارات.

وتستهدف عملية البحث تستهدف الوصول لسيارة كهربائية "تقترب من مواصفات السيارة E70 التي كان مقررًا إنتاجها، وتم اختبارها في مصر"

كما تستهدف الوزارة، اختيار سيارة كهربائية بديلة، في إطار الأسعار التي حددتها سابقًا كسعر نهائي لبيع السيارة المصنعة في مصر تجاريًا.