ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 11986 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.16%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11978 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.