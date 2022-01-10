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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:17 ص الإثنين 10 يناير 2022
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 11986 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.16%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11978 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.

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