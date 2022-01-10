ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 11986 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.16%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11978 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.
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