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وداعا "شهبندر التجار".. وفاة رجل الأعمال محمود العربي

06:06 م الخميس 09 سبتمبر 2021
وداعا "شهبندر التجار".. وفاة رجل الأعمال محمود العربي

محمود العربي

كتب- مصطفى عيد:

توفى رجل الأعمال المخضرم محمود العربي مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار" اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

ونعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ممثلين عن 5.5 مليون تاجر ومؤدي خدمات، بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي، بحسب بيان صدر من الاتحاد منذ قليل.

وتقام الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

محمود العربي شهبندر التجار مجموعة شركات العربي غرفة القاهرة التجارية

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