شعبة الخضروات: 40% ارتفاعا في أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم والبطاطس شهدت ارتفاعا بالأسواق بنسبة تتراوح بين 35 و40% خلال الفترة الماضية.

وارتفع سعر الطماطم إلى 10 جنيهات للكيلو في سوق التجزئة، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 10 جنيهات الفترة الحالية.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى التغيرات المناخية هذا العام والتي أدت إلى تراجع المعروض من الإنتاج وارتفاع الأسعار.

ووفقا لقول النجيب، فإن هناك بعض الأصناف الأخرى استفادت من الموجة الحارة والتغيرات الجوية وزاد حجم الإنتاج منها مما أدى إلى تراجع سعرها بالأسواق.

والأصناف التي زاد المعروض منها بالأسواق هي البامية والليمون البلدي، بحسب نائب رئيس الشعبة.

وأشار النجيب إلى أن سعر كيلو البامية تراجع إلى بين 10 جنيهات و15 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا العام الماضي في نفس الفترة بسوق التجزئة، وسعر كيلو الليمون بين 7 و13 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا.

وتوقع النجيب تراجع أسعار الطماطم والبطاطس تدريجيا الشهر المقبل مع بداية نزول العروة الشتوية للأسواق.