أسعار الذهب في مصر تفقد 30 جنيها للجرام خلال سبتمبر (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 30 جنيها للجرام في المتوسط مقارنة بنهاية شهر أغسطس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الشهر 30 جنيها ليصل خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر أيام الشهر) إلى 762 جنيها مقابل 792 جنيها في نهاية شهر أغسطس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 653 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 871 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6096 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال شهر سبتمبر 2021.