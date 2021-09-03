زيادة أسعار عدد من الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة عند مستوى الجمعة الماضي.

وزاد سعر الطماطم 50 قرشًا، اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي، كما زاد سعر كيلو البصل 25 قرشًا ليتراوح اليوم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.