أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا وحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و55 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو البوري،اليوم, بين 40 و 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.