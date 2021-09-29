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ارتفاع الفلفل الرومي والكوسة.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

10:38 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
ارتفاع الفلفل الرومي والكوسة.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر البرتقال الصيفي جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 5 و9 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.75 و2.75 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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