Masrawy logo white

البنك الدولي يدعم موريتانيا بـ 30 مليون دولار

07:18 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
البنك الدولي يدعم موريتانيا بـ 30 مليون دولار

البنك الدولي

نواكشوط - أ ش أ:

قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعمًا لبلاده بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية.

وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.

وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.​

هذا المحتوى من

البنك الدولي موريتانيا الرابطة الدولية للتنمية وزارة الاقتصاد الموريتانية

الخبر التالى:

إيلون ماسك: على الحكومة الأمريكية الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا