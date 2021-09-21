وزراء البترول والمالية والتجارة والتعاون الدولي ينعون المشير طنطاوي

كتب- مصطفى عيد:

نعى عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس العسكري الذي قاد البلاد أعقاب ثورة يناير 2011 وحتى منتصف عام 2012، منهم وزراء البترول، والمالية، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي.

وتُوفي المشير طنطاوي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باسمه وباسم العاملين في قطاعي البترول والثروة المعدنية المشير حسين طنطاوي.

وقال الملا، خلال بيان للوزارة اليوم، إن "المشير طنطاوي كان رجلاً من رجال مصر الأوفياء وطرازاً وطنياً فريداً أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها، وقاد سفينة الوطن في وقت عصيب بكفاءة وبحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة".

وتقدَّم الوزير بخالص العزاء إلى الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشير طنطاوي، واصفا إياه بأنه أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذين صنعوا لمصر تاريخًا خالدًا تتحاكى به كل الأجيال، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.



وأكد معيط أن" مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد، بعد رحلة حافلة بالبطولات والأمجاد العسكرية والعطاء الوطني العظيم الذي سيظل خالدًا بأحرف من نور في ذاكرة الوطن، ونجح في إدارة شئون البلاد في أصعب الفترات، بحكمة بالغة، ليؤكد مجددًا قدرة مصر، بأبنائها ورجالها البواسل، على تجاوز المحن".

ودعا معيط المولى عز وجل أن يتغمد طنطاوي بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المشير طنطاوي، حيث قالت في بيان اليوم: "إن الفقيد يعد أحد أبناء مصر المخلصين ورمز من رموز العسكرية المصرية الباسلة، والذي ضحى بالنفيس والغالي من أجل رفع اسم مصر عالياً خفاقاً، كما قدم العديد من التضحيات للدفاع عن تراب مصر خلال مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة".

وأشارت الوزيرة إلى "الدور المشهود لطنطاوي فى قيادة البلاد عقب يناير 2011 بشجاعة وإقدام خاصة في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسلامة أراضيه".

وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المشير طنطاوي في منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المشاط: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي، الذي قاد مصر في أدق وأصعب الأوقات وعبر بها لبر الأمان، ورحل عنا بعد مسيرة طويلة من العطاء والبطولات في صفوف قواتنا المسلحة...إنا لله وإنا إليه راجعون".