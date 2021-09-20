المكرونة تواصل هبوطها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 35 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، بين 90 و170 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.