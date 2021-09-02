سوديك تشتري 123 فدانا بالشيخ زايد الجديدة بقيمة 1.24 مليار جنيه



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" قبول جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عرض إحدى الشركات التابعة لها لشراء قطعة أرض 123 فدانا بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه ورد خطاب من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بتاريخ أمس 1 سبتمبر 2021 وقبول العرض المقدم من شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية، المملوكة بالكامل لشركة سوديك، لشراء قطعة أرض 123 فدانا بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

وأضافت أن قطعة الأرض التي تم تحديدها في مدينة الشيخ زايد الجديدة ملاصقة لمشروع الشركة "The Estates" لتصبح امتدادا للمشروع والذي تم طرحه لأول مرة في سبتمبر 2019، والتي بلغ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بهذا المشروع 2.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2021.

وتوقعت الشركة أن تتيح الأرض الجديدة تطوير 235 ألف متر مربع من المساحات السكنية المبنية لتحقق مبيعات تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه خلال 6 سنوات كتقدير مبدئي.

ووافق جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد على بيع قطعة الأرض مقابل 2385 جنيها للمتر المربع بما يعادل 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى 6 سنوات، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يضيف حوالي 518 ألف متر مربع إلى محفظة أراضي الشركة والتي تضمنت في 31 ديسمبر 2020 حوالي 5.6 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للشركة أو التي يتم تطويرها بنظام المشاركة.

وأوضحت أن محفظة أراضي الشركة ترتفع بذلك إلى 6.1 مليون متر مربع في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي مما يؤمن للشركة من 9 إلى 10 سنوات من المبيعات المستقبلية.

وفي بيان للشركة تلقى مصراوي نسخة منه، قال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك: "نحن سعداء بإضافة قطعة الأرض الجديدة لمحفظة أراضينا بمنطقة غرب القاهرة والتوسع في مشروع (The Estates)".

وأضاف: "من المتوقع أنّ يصبح مشروع (The Estates) الذي يشغل الآن مساحة تقرب الـ300 فدان، مجتمعًا راقيًا متكامل الخدمات يضاهي مشروع اليجريا في سوديك ويست، ومشروع سيزر في الساحل الشمالي".