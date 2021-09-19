تقرير: انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم والطماطم والليمون في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم حيث ارتفعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8%، بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي 7%، واللحم الضأن بحدود 7% مقارنة بالشهر السابق عليه، بحسب بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد.

وأظهر تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية- الذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية- انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8%، وانخفاض أسعار بيض المائدة بحوالي 11% خلال أغسطس مقارنة بيوليو.

وشهدت الأسعار تباينا في أسعار الفاكهة بين انخفاض في سعر بعض أنواع الفاكهة الموسمية مع زيادة المعروض منها نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، وارتفاع في أنواع أخرى تراوح بين 5 إلى 10%، وفقا للتقرير.

كما شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار بعض أنواع الخضر الطازجة، والتي بدأت في التراجع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مثل الليمون والطماطم والتي تراجعت أسعارهما بشكل كبير بعدما سجلا ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي.

وشمل التقرير أسباب ارتفاع أسعار الخضر الطازجة خلال الشهر الماضي والذي يرجع لنظام العروة الزراعية ومواسم الزراعة و الحصاد للمحاصيل الموسمية، متوقعا أن تشهد الأسواق استمرارا في انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الموسمية خلال الشهر الحالي لتعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر المقبل.

كما شهدت الأسواق الشهر الماضي استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، حيث استقرت أسعار الزيوت الطبيعية والسكر ومنتجات الألبان والدقيق والمخبوزات، وفقا للتقرير.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، كما تبحث في أسباب أي ارتفاعات في الأسعار لمواجهتها لضمان استقرار الأسواق.

ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار البقوليات، وقطع غيار السيارات، والمنظفات والكيماويات، والأدوات الكهربائية، والأخشاب، والأدوات المنزلية، والزجاج، والحدايد والبويات، والمنسوجات والأقمشة، والأدوات المكتبية.

وقال الاتحاد إنه رغم بدء الاستعداد لموسم العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من ارتفاع كبير في الطلب على تلك المنتجات وارتفاع أسعارها فإن التقرير توقع انخفاض أسعارها بالإضافة لأسعار الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية مع انطلاق سلسلة معارض "أهلا مدارس" تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، والغرف التجارية بكافة أنحاء الجمهورية.