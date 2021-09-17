أسعار الأسماك في أسبوع: زيادة البوري والجمبري وتراجع البلطي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الأسماك البوري والجمبري والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجع البلطي والمكرونة السويسي، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي بين جنيهين و4 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و 23 جنيهًا، مقابل 22 و27 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 60 و80 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 5 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.