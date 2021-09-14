الاتصالات تتعاون مع جامعتي عين شمس والمنصورة في تنفيذ مشروعات بحثية



كتب- علاء حجاج:

شهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعتي عين شمس والمنصورة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الاتفاقيتين تأتيان بهدف التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الفني، وتسخير كافة الإمكانيات وتبادل الخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعتي عين شمس والمنصورة؛ بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية.

وتتضمن الاتفاقيتان أن يتم البدء في تنفيذ مشروع بحثي تطبيقي مشترك لخدمة مرضى السكري من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التقاط صور لقاع العين وتحليلها، وفقا للبيان.

وقال عمرو طلعت إن التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى الذى أسسته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعتين لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تشخيص اعتلال الشبكية السكري يعد امتدادًا للتعاون البناء بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي من خلال إضافة محور جديد في مشروعات التعاون المشترك وهو الخاص بمجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن هذه الاتفاقية تعد نموذجا للتعاون بين مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات؛ بهدف تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية في تقديم حلول مبتكرة تساعد في علاج المرضى.

وأضاف أن هذا المشروع يعد من تطبيقات الجيل الرابع في الجامعات المصرية وتطبيقات الثورة الصناعية، والتي تستخدم تحليل البيانات للوصول لحلول ابتكارية.

وذكر عبد الباسط أن الجامعة أنشأت مركز تميز الذكاء الاصطناعي العام الماضي 2020 تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت مركز الابتكار التطبيقي بهدف تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والروبوتات، وشبكات الجيل الخامس وغيرها، حيث تستخدم هذه التقنيات المتطورة لابتكار حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع.

كما يهدف المركز إلى تطوير رأس المال البشري عن طريق مشاركة الشباب في مشروعات تطبيق هذه الحلول مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة.

وتعاون المركز مع جامعة الإسكندرية في تنفيذ مشروع بحثي تطبيقي أثمر عن تدشين حملة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في محافظة الإسكندرية؛ وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لزيادة إمكانياته بالتعاون مع جهات بحثية مرموقة أخرى.