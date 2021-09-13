البنك الزراعي ينظم فعاليات للتوعية بالشمول المالي احتفالا بعيد الفلاح

كتبت- منال المصري:

نظم البنك الزراعي المصري عدداً من المؤتمرات واللقاءات التوعوية في عدد من محافظات الجمهورية بعنوان "الشمول المالي وفوائده للفلاح المصري" وذلك في إطار احتفال البنك بمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وقال البنك الزراعي إن هذه الفعاليات استهدفت إطلاع المواطنين على إمكانية فتح حساب مصرفي دون احتساب مصروفات أو حد أدنى لفتح الحساب أو فتح حساب للحرفيين وأصحاب المهن الحرة بصورة الرقم القومي فقط، وتوعيتهم باهمية الخدمات المصرفية الرقمية.

وحضر هذه الاحتفاليات عدد كبير من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي من كافة الفئات وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الزراعة والري بالمحافظات بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسؤولي البنك بالمناطق والقطاعات والفروع، وفقا للبنك.

وقال البنك إن هذه الفعاليات تأتي أيضا ضمن سلسلة من المؤتمرات واللقاءات التوعوية ينظمها البنك بكافة فروعه في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن الفعاليات تستهدف زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والتنمية الاجتماعية في الدولة، علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن داخل القطاع المصرفي.

وأوضح البنك الزراعي أنه يولي الاحتفال بعيد الفلاح أهمية خاصة نظرا لأنه البنك المتخصص في تقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي وكافة العاملين به، كما يعتبر البنك هو بنك الفلاح وسكان الريف.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على أهمية احتفال القطاع المصرفي بعيد الفلاح مع تنامي اهتمام الدولة بتنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى العاملين به وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذكر البنك الزراعي أنه حرص على تعليق لافتات تهنئة في كافة الميادين الكبرى بالمدن والمحافظات لتقديم التهنئة لمواطني تلك المحافظات من الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به تأكيداً لأهمية هذه المناسبة في إظهار التقدير للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.

كما تتضمن احتفالات البنك الزراعي المصري بعيد الفلاح السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجاناً بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بالبنوك، كما يوفر البنك لعملائه الحاليين والجدد خدمة إصدار بطاقات ميزة مجاناً، وفقا للبيان.

وخلال المؤتمرات واللقاءات التوعوية استعرض ممثلو البنك البرامج التمويلية التي يقدمها لتعزيز قدرات الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم، علاوة على عرض البرامج التمويلية للبنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا للبيان.

وقال البنك إن من بين هذه البرامج برنامج "باب رزق" الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الريفية، وبرنامج تمويل المشروعات الصغيرة جداً وأصحاب الحرف الذي يتيح تمويلا للحرفيين بدون سجل تجاري لتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم ونمو أعمالهم.

وأضاف أن هذه الفعاليات تستهدف أيضا تشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على فتح الحسابات بدون سجل تجاري- وفقا لتعليمات البنك المركزي- للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وإدخالهم ضمن القطاع المصرفي الرسمي.

كما تناولت اللقاءات توعية المشاركين بأهمية التحول للتعاملات اللانقدية بدلا من التعامل النقدي بالكاش في ظل توجه الدولة والعالم للتخلي تدريجياً عن الأوراق النقدية فضلاً عن أهمية الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية واستخدام طرق الدفع الإلكتروني للتيسير عليهم في المعاملات الحكومية والمدفوعات سواء من خلال بطاقة ميزة أو البطاقات البنكية المدفوعة مقدماً، وفقا للبيان.