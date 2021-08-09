الملا يبحث مع نظيرته الإسرائيلية إسالة الغاز الطبيعي في المصانع المصرية

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرّار، التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، بحث الجانبان عبر الهاتف الخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره.

كما ناقش الجانبان التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.

وقال وزير البترول: "إن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية: "إن مصر شريك هام لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة".

وأضافت: "أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".