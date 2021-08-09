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هيئة الاستثمار تفحص مستندات تقييم حقوق الانتفاع لشركة نادي غزل المحلة

04:23 م الإثنين 09 أغسطس 2021
هيئة الاستثمار تفحص مستندات تقييم حقوق الانتفاع لشركة نادي غزل المحلة

نادي غزل المحلة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إنها تقدمت مطلع الشهر الجاري، ملفًا متكاملًا لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة بالاستاد وملحقاته وملاعب التدريب.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تقديم الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة غزل المحلة لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي والتأكد من صحة التقييم المعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري.

وأشار البيان، إلى أن قطاع الأداء الاقتصادي شكل لجنة لأعمال الفحص المالي بغرض تقييم الحصة العينية للمساهمة في زيادة رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم والتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تقديم الأوراق للقطاع، حيث من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال مدة أسبوع واحد.

يذكر أنه تم التعاقد مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب لتقوم بدور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.

نادي غزل المحلة وزارة قطاع الأعمال العام الهيئة العامة للاستثمار

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