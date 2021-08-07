الملا يتفقد مجمعًا جديدًا لإنتاج البنزين في أسيوط باستثمارات 450 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التي تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والنيل للبترول).

وقال في بيان صحفي اليوم السبت إن إقامة المشروعات وضخ الاستثمارات الجديدة بالمنطقة لا تتوقف انطلاقاً من دورها الحيوي وأهميتها في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر وما يتوافر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيداً في تعظيم القيمة المضافة للمنطقة .

وأوضح الملا خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبي للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط ، أن المجمع الجديد تبلغ قيمة استثماراته 450 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً، ما يمثل إضافة قوية لخطط زيادة الطاقة التكريرية التي تنفذها الوزارة في معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر.

وأضاف أنه يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتي كان يتم نقلها باللواري.

وأشار الوزير خلال الجولة إلى أن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط تتضمن إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" كواحد من أهم المشروعات القومية في مجال التكرير في الفترة الحالية سواء من حيث التقنيات المتقدمة في مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية " EURO 5" والنافتا والبوتاجاز وغيرها ، أو من حيث استثماراته البالغة حوالي 2.9 مليار دولار .

وأكد على أن هذا الكم من استثمارات التكرير بالصعيد، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال المشروع القومي للتوصيل ومبادرة حياة كريمة وكذلك مشروعات رفع كفاءة المنطقة البترولية بأسيوط ، ومشروعات الدولة التى يتم تنفيذها في كافة القطاعات رسالة من القيادة السياسية والحكومة لأهالينا هنا أنهم لهم أولوية أولى ولهم كامل الاهتمام المستحق بتغيير نمط الحياة تيسيراً عليهم.

وشدد على التزام الاستثمارات البترولية التي تنفذها الوزارة بالمسئولية المجتمعية وكذلك التزام الشركات والعاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى جانب الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة المهنية أمر لا نقاش فيه ولا تهاون في تطبيقه.