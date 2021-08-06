أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس بسبب مخاوف الطلب

القاهرة - وكالات:

واصلت أسعار النفط مكاسبها الجمعة 6 أغسطس لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس حيث تثير قيود السفر التي تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة 6% هذا الأسبوع وهي أكبر خسارة لها منذ مارس آذار.

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.