مع الاتجاه لرفع سعر الرغيف.. كيف تغيّر دعم الخبز في الموازنة خلال 4 سنوات؟

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة مخصصات دعم الخبز للمواطنين خلال 4 سنوات، لكن في المقابل تراجع عدد المستفيدين نتيجة لعمليات التنقية المستمرة.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم المقدم على رغيف الخبز في العام المالي 2018 -2019 نحو 42.3 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.

وتطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية حتى وصل في العام المالي الحالي 44.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين 66.7 مليون فرد.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور مخصصات دعم الخبز وعدد المستفيدين خلال 4 سنوات.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، نية الحكومة تحريك أسعار رغيف الخبز، وأنه حان الوقت لاتخاذ هذا القرار.

وقال الرئيس السيسي إنه غير معقول أن يبقى سعر 20 رغيفاً مدعوما بسعر سيجارة واحدة، وإن رغيف الخبز يباع بعملة لم تعد معروفة وهي "5 صاغ".

وتبيع الحكومة الخبز المدعم للمواطنين ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والتي تشمل خبزاً ودقيقا مدعما، إضافة إلى دعم نقاط الخبز التي يمكن استبدالها بسلع تموينية.