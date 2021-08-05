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أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس

12:42 م الخميس 05 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 794 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1812.1 دولار في الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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