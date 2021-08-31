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أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

09:43 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية ترتفع


كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بنسبة بلغت 27%، لتسجل 1815.3 دولار في الساعة 9:11 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.

وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1810.4 دولار.

أسعار الذهب سبائك الذهب أوقية الذهب

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