ما التوقعات لأسعار الحديد والأسمنت خلال شهر سبتمبر المقبل؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الأسمنت وتراجع أسعار الحديد لشهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الزيني، أن أسعار خامات المعادن عالميًا تراجعت خلال الفترة الماضية، متوقعًا انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلي.

وتراجع سعر طن الخردة إلى 450 دولارًا مقابل 459 دولارًا، وهبط سعر طن البليت إلى 640 دولارًا مقابل 690 دولارًا، وسعر طن حديد التسليح إلى 690 دولارًا مقابل 740 دولارًا، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

ويتراوح سعر طن الحديد في الشركات الاستثماري تسليم أرض المصنع بين 13500 و14300 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد في مصانع المتكاملة بين 14500 و14600 جنيه.

ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14 ألف جنيه و14800 جنيه للطن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

كما توقع الزيني استقرار أسعار الأسمنت بالأسواق خلال الشهر المقبل.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت في الأسواق بين 900 وألف جنيه، وفقا لقول الزيني.

ويصل سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت تسليم أرض المصنع ألف جنيه للطن، وسعر طن في شركة السويس للأسمنت 1035 جنيهًا، وسعر طن الأسمنت في العريش 850 جنيهًا، بني سويف الوطنية 950 جنيهًا.

وقال الزيني، إن سوق مواد البناء يعاني من الركود بحركة البيع والشراء.

بحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.