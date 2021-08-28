أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، خلال تعاملات اليوم بين 22 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وبلغ كيلو البوري ليتراوح اليوم بين 50 و58 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا.