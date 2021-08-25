Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 5 جنيهات

12:35 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 5 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت 8 جنيهات دفعة واحدة للجرام خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.46%، ووصل سعر الأوقية إلى 1794.5 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 21

الخبر التالى:

الشهر المقبل.. انطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. التعليم العالى: مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى مساء الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا