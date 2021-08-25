أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت 8 جنيهات دفعة واحدة للجرام خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.46%، ووصل سعر الأوقية إلى 1794.5 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.