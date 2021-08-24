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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:16 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.27% إلى مستوى 10913 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.81% إلى مستوى 10884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI مشتريات المستثمرين المصريين

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