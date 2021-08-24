البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.27% إلى مستوى 10913 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.81% إلى مستوى 10884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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