البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.27% إلى مستوى 10913 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.81% إلى مستوى 10884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.