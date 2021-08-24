أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.13% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1803.08دولار، في الساعة 9:14 صباحا.

وسجل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات جلسة أمس 1805.4 دولار.