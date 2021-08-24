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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

10:07 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.13% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1803.08دولار، في الساعة 9:14 صباحا.

وسجل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات جلسة أمس 1805.4 دولار.

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