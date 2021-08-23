قفزة في أسعار البترول خلال تعاملات اليوم بعد سلسلة طويلة من التراجع

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول قفزة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في أول صعود بعد 7 جلسات متتالية من الهبوط.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، قفزت أسعار خام البترول برنت بنسبة 4.7% خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، ليصل سعر البرميل إلى 68.25 دولار في الرابعة و4 دقائق عصرا بتوقيت القاهرة بزيادة 3.1 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، جاءت هذه القفزة مدفوعة بضعف الدولار على الرغم من مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا "دلتا".

وجاءت هذه المكاسب بعد أن سجل كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أكبر أسبوع من الخسائر في أكثر من 9 أشهر خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض برنت بنحو 8% وغرب تكساس بنحو 9%، وفقا للوكالة.

وقال كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: "نتوقع رؤية المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن من المرجح أن تظل معنويات السوق هبوطية مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم"، وفقا لرويترز.

وتستجيب العديد من الدول لارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا من خلال فرض قيود سفر جديدة، بحسب الوكالة.

وفرضت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قيودا جديدة تؤثر على الشحن وسلاسل التوريد العالمية، كما فرضت الولايات المتحدة والصين قيودا على سعة الطيران.

بينما يضغط الوباء على الطلب على الوقود، يزداد العرض باضطراد، وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز إن الإنتاج في الولايات المتحدة ارتفع وأضافت شركات الحفر حفارات للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا للوكالة.

لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم بعض الدعم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وقال تشيوكي تشين، كبير المحللين في Sunward Trading: "دفع ضعف الدولار المستثمرين إلى التراجع عن مراكزهم".