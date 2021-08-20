أسعار النفط تهبط 5% خلال الأسبوع بسبب انتشار متحور كورونا

القاهرة – وكالات:

استقرت أسعار النفط اليوم، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن 5% إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

وظهر عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة "القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 66.69 دولار للبرميل قبيل افتتاح أسواق أوروبا، بعدما نزلت 2.6% أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7% أمس.

وصعد عقد أكتوبر الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.