هبوط طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10905 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10907 نقطة.
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