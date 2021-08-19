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هبوط طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:14 ص الخميس 19 أغسطس 2021
هبوط طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10905 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10907 نقطة.

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